НОВОСТИ

Семья — святое: Марвин созрел для серьезных отношений

Тридцатилетний рэпер уже в том возрасте, когда пора задумываться о семье. К слову, сам музыкант не скрывает, что мечтает о создании ячейки общества.

Семья — святое: Марвин созрел для серьезных отношений
Миша Марвин. Фото: Дмитрий Лифанцев

Звезда лейбла Black Star Миша Марвин заявил, что хочет наконец по-настоящему влюбиться. Причем желательно, чтобы его избранницей оказалась непубличная девушка.

Музыкант утверждает, что встречаться со знаменитостью крайне сложно. У него подобный опыт был. Из-за постоянных гастролей и повышенной занятости непросто сосредоточиться на человеке, который рядом.

А Миша мечтает о том, чтобы его встречали дома после долгой разлуки из-за его работы. В беседе с корреспондентом Starhit он подчеркнул, что для него главное в будущей избраннице, чтобы она смогла его вдохновлять.

«Я однозначно хочу семью. Сейчас четко осознаю, что готов взять на себя ответственность за кого-то помимо себя», — отметил Марвин.

Солист также подчеркнул, что его родители с нетерпением ждут внуков. Мама постоянно спрашивает сына, когда же он наконец обзаведется семьей.

«Мам, всему свое время! Как только – так сразу», — отвечает родительнице Миша.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

#BlackstarNewsартистЛейбл "Black Star"Личная жизньМиша МарвинмузыкантПевецрэпер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семья — святое: Марвин созрел для серьезных отношений
Интересно?
Поделись с друзьями: