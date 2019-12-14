Семья — святое: Марвин созрел для серьезных отношений

Тридцатилетний рэпер уже в том возрасте, когда пора задумываться о семье. К слову, сам музыкант не скрывает, что мечтает о создании ячейки общества.

Звезда лейбла Black Star Миша Марвин заявил, что хочет наконец по-настоящему влюбиться. Причем желательно, чтобы его избранницей оказалась непубличная девушка.

Музыкант утверждает, что встречаться со знаменитостью крайне сложно. У него подобный опыт был. Из-за постоянных гастролей и повышенной занятости непросто сосредоточиться на человеке, который рядом.

А Миша мечтает о том, чтобы его встречали дома после долгой разлуки из-за его работы. В беседе с корреспондентом Starhit он подчеркнул, что для него главное в будущей избраннице, чтобы она смогла его вдохновлять.

«Я однозначно хочу семью. Сейчас четко осознаю, что готов взять на себя ответственность за кого-то помимо себя», — отметил Марвин.

Солист также подчеркнул, что его родители с нетерпением ждут внуков. Мама постоянно спрашивает сына, когда же он наконец обзаведется семьей.