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Анна Ковальчук хотела покинуть «Тайны следствия» из-за непрофессионализма режиссеров

По словам актрисы, в сериал порой приходили люди, для которых главная цель была «перекантоваться до другого проекта».

Анна Ковальчук хотела покинуть «Тайны следствия» из-за непрофессионализма режиссеров
Ковальчук хотела покинуть "Тайны следствия"/globallookpress.com

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук призналась, что был период, когда она хотела покинуть проект, который идет на телевидении уже около двадцати лет. Она заметила, что порой для съемок сериала привлекали режиссеров, которые трудились без любви. Сама она такое отношение к работе никогда не приемлет.

«Бывало, собиралась непрофессиональная съёмочная группа или режиссёр приходил, который не испытывал любви к сериалу. Я это близко к сердцу принимаю», — сказала она.

Как отметила Ковальчук, в сериале есть такие персонажи, как Курочкина и Кораблева. Для них режиссеры придумали обидные клички. Как она считает, в их большой семье нарушалась слаженность из-за таких поступков.

Как сказала актриса, некоторые режиссеры, которые работали над «Тайнами следствия», не ставили перед собой цель сделать работу качественно. Для них главное было «перекантоваться до другого проекта». Ее такой непрофессиональный подход к делу оскорблял. В этом сериале, который стал для нее родным, она привыкла чувствовать ответственность за все, сообщает «АиФ».

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Анна Ковальчук хотела покинуть «Тайны следствия» из-за непрофессионализма режиссеров
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