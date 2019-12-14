«Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью»: Ягудин поддержал Загитову

По словам олимпийского чемпиона, спортсменка может делать дальше все что захочет.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что его коллега Алина Загитова вправе делать все, что захочет. По его словам, в будущем возможно самое разное развитие событий. Загитова может закончить с фигурным катанием. Возможно, снова появится на льду.

Как сказал Ягудин, Загитова уже давно всем все доказала. В фигурном катании она выиграла все возможные титулы. Естественно, что осуждать ее за решение приостановить спортивную карьеру просто глупо.

«Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью», — заметил спортсмен.

больше по теме Плющенко не исключил уход Загитовой из группы Тутберидзе Как считает фигурист, спортсменке нужно больше внимания со стороны наставницы.

Также он отметил, что все люди, у которых есть сердце и мозги и которые следили за ее выступлениями, должны только поддерживать ее решения, сообщает ТАСС.

Отметим, что для многих решение Алины Загитовой на время покинуть большой спорт стало неожиданным. В то же время ее тренер Этери Тутберидзе уже подтвердила, что Загитова будет и дальше тренироваться под ее руководством. Просто на крупных турнирах ее ученицу увидеть будет не суждено. Тутберидзе выразила уверенность, что Загитова не собирается прощаться с фигурным катанием. Своего последнего слова спортсменка еще не сказала, хоть уже и выиграла все возможные титулы.