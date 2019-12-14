НОВОСТИ

«Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью»: Ягудин поддержал Загитову

По словам олимпийского чемпиона, спортсменка может делать дальше все что захочет.

«Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью»: Ягудин поддержал Загитову
Ягудин попросил поддержать Загитову/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что его коллега Алина Загитова вправе делать все, что захочет. По его словам, в будущем возможно самое разное развитие событий. Загитова может закончить с фигурным катанием. Возможно, снова появится на льду.

Как сказал Ягудин, Загитова уже давно всем все доказала. В фигурном катании она выиграла все возможные титулы. Естественно, что осуждать ее за решение приостановить спортивную карьеру просто глупо.

«Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью», — заметил спортсмен.

Также он отметил, что все люди, у которых есть сердце и мозги и которые следили за ее выступлениями, должны только поддерживать ее решения, сообщает ТАСС.

Отметим, что для многих решение Алины Загитовой на время покинуть большой спорт стало неожиданным. В то же время ее тренер Этери Тутберидзе уже подтвердила, что Загитова будет и дальше тренироваться под ее руководством. Просто на крупных турнирах ее ученицу увидеть будет не суждено. Тутберидзе выразила уверенность, что Загитова не собирается прощаться с фигурным катанием. Своего последнего слова спортсменка еще не сказала, хоть уже и выиграла все возможные титулы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваЭтери Тутберидзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Она взрослый человек и вправе руководить своей жизнью»: Ягудин поддержал Загитову
Интересно?
Поделись с друзьями: