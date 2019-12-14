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«Жить, как прежде, ни я, ни он уже не могли»: Лопырева о зарождении отношений с мужем

Буквально пару недель назад стало известно о состоявшейся свадьбе известной модели. Ее избранником стал бизнесмен Игорь Булатов.

«Жить, как прежде, ни я, ни он уже не могли»: Лопырева о зарождении отношений с мужем
Виктория Лопырева. Фото: Global Look Press

По словам посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой, они с возлюбленным сами не ожидали, что между ними вспыхнут чувства. Ведь до этого молодые люди дружили на протяжении десяти лет.

«Когда между нами вдруг вспыхнули чувства, мы поняли, что не знаем, как дальше с этим жить, но жить, как прежде, ни я, ни он уже не могли, поделилась светская львица», — откровенно рассказала ведущая.

Фотомодель утверждает, что порой им с Игорем было сложно. Иногда даже мучительно. Супруги не хотят загадывать будущее. Они счастливы в моменте здесь и сейчас, и пока им этого достаточно.

«Любовь — это не бизнес-план, а Всевышний не страховой агент», — подчеркнула Лопырева.

В конце Виктория добавила, что готова будет отпустить Игоря, если он полюбит другую. При этом она примет это решение, не раздумывая, сообщает издание COSMOPOLITEN. Ведущая уверена, что все, что ни делается — все к лучшему.

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«Жить, как прежде, ни я, ни он уже не могли»: Лопырева о зарождении отношений с мужем
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