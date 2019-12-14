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«Ей сейчас не очень радостно»: Бутырская считает, что Загитовой будет сложно вернуться на лед

По словам фигуристки, олимпийская чемпионка повела себя красиво и достойно.

«Ей сейчас не очень радостно»: Бутырская считает, что Загитовой будет сложно вернуться на лед
Бутырская высказалась в отношении Загитовой/http://globallookpress.com/

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская заявила, что олимпийской чемпионке корейского Пхенчхана Алине Загитовой не хочется чувствовать себя не лучшей в мире фигуристкой. В то же время она отметила, что решение приостановить карьеру было правильным.

«Ей сейчас не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так ее любят», — заявила Мария Бутырская.

Звезда заметила, что решение спортсменки надо уважать. Глупо говорить, что Загитова чего-то испугалась. Бутырская считает коллегу уникальной спортсменкой, которая уже давно все и всем доказала. Как заметила Бутырская, в данной ситуации Загитова повела себя красиво и достойно. Не стала делать какую-то сенсацию, а рассказал всю правду в эфире на всю страну.

Как считает фигуристка, вернуться в большой спорт Загитовой будет очень тяжело. Дело в том, что фигурное катание не стоит на месте. Впрочем, если Загитова соскучится по льду, то сможет достойно вернуться. В то же время Бутырская не исключила, что Загитова вскоре может вообще завершить карьеру. Если такое случится, то она обо всем расскажет на всю страну, сообщает портал RT.

Отметим, что Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры, чем вызвала шок у некоторых своих болельщиков. Последние результаты фигуристки не впечатляли. Звезду фигурного катания на соревнованиях стали опережать молодые соперницы из группы ее же тренера Этери Тутберидзе. Это сильно расстраивало фигуристку.

Как считает двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в будущем Загитова вполне может сменить наставника. Как он думает, олимпийской чемпионке сейчас нужен тренер, который сосредоточится именно на ее тренировках, а не будет параллельно вести еще целую группу фигуристок. Сама Тутберидзе считает, что Загитова обязательно предпримет попытку вернуться на лед, потому что очень сильно любит фигурное катание.

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Алина ЗагитоваАлина Загитова последние новостиЕвгений ПлющенкоМария БутырскаяЭтери Тутберидзе
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«Ей сейчас не очень радостно»: Бутырская считает, что Загитовой будет сложно вернуться на лед
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