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Плющенко не в обиде на жену, что она не назвала их проект «Женя Супер»

Как сказал фигурист, главное, чтобы Яне Рудковской было приятно и все нравилось.

Плющенко не в обиде на жену, что она не назвала их проект «Женя Супер»
Плющенко не держит обиду на Рудковскую/http://globallookpress.com/

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил ведущему, что не держит обиду и зла на свою супругу, продюсера Яну Рудковскую, которая назвала их совместный проект «Яна Супер», а не «Женя Супер».

«Все для жены. Главное, чтобы ей было приятно и нравилось. И я хочу сказать, что мы не все снимаем, как ты говоришь. Есть откровения, но не всю жизнь показываем», — заявил Евгений Плющенко Ивану Урганту.

Как сказал спортсмен, камеры их с женой «преследуют» не постоянно. Есть время, когда они могут остаться наедине друг с другом. Он отметил, что дал свое согласие для съемок еще три года назад. Но только сейчас все было доведено до логического завершения. Была проделана очень долгая и кропотливая работа.

Двукратный олимпийский чемпион заметил, что для него важно было показать жизнь в этом проекте своего сына Александра. Его изнурительные тренировки на льду. Как заметил спортсмен, деньги и слава даются огромным трудом. Плющенко сказал, что многие считают – ему все падает с неба. Это далеко не так. Он надеется, что обычные дети посмотрят на тренировки его ребенка и также начнут посещать секции фигурного катания.

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Евгений ПлющенкоИван Ургантфигурное катаниешоу "Вечерний Ургант"Шоу "Яна Супер"Яна Рудковская
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Плющенко не в обиде на жену, что она не назвала их проект «Женя Супер»
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