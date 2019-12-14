Плющенко не в обиде на жену, что она не назвала их проект «Женя Супер»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил ведущему, что не держит обиду и зла на свою супругу, продюсера Яну Рудковскую, которая назвала их совместный проект «Яна Супер», а не «Женя Супер».

«Все для жены. Главное, чтобы ей было приятно и нравилось. И я хочу сказать, что мы не все снимаем, как ты говоришь. Есть откровения, но не всю жизнь показываем», — заявил Евгений Плющенко Ивану Урганту.

Как сказал спортсмен, камеры их с женой «преследуют» не постоянно. Есть время, когда они могут остаться наедине друг с другом. Он отметил, что дал свое согласие для съемок еще три года назад. Но только сейчас все было доведено до логического завершения. Была проделана очень долгая и кропотливая работа.

Двукратный олимпийский чемпион заметил, что для него важно было показать жизнь в этом проекте своего сына Александра. Его изнурительные тренировки на льду. Как заметил спортсмен, деньги и слава даются огромным трудом. Плющенко сказал, что многие считают – ему все падает с неба. Это далеко не так. Он надеется, что обычные дети посмотрят на тренировки его ребенка и также начнут посещать секции фигурного катания.