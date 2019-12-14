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«Как молоды мы были!»: Ксения Собчак поделилась снимком из прошлого

Известной телеведущей на фотографии не больше двадцати лет.

«Как молоды мы были!»: Ксения Собчак поделилась снимком из прошлого
Собчак поделилась кадром из прошлого/http://globallookpress.com/

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак в Instagram поделилась архивным снимком, который был сделан, судя по всему, больше пятнадцати лет назад. На фотографии звезде чуть больше двадцати лет. «Как молоды мы были!» — кратко подписала она снимок из прошлого и поставила хештег: «Я не жалею ни о чем».

Отметим, что Ксения Собчак крайне противоречивая фигура. У нее как большое количество недоброжелателей, так и огромная армия поклонников. Одни готовы стереть ее с лица земли, другие ей восторгаются и возводят до небес.

Сейчас бывшая телеведущая скандального проекта «Дом-2» живет с режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась в сентябре нынешнего года. В ЗАГС влюбленные приехали на катафалке. По признанию многих, свадьба стала одним из самых ярких событий уходящего года.

Ранее Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. От него в ноябре 2016 года она родила сына Платона. Ради ребенка светская львица и актер сохранили дружеские отношения.

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«Как молоды мы были!»: Ксения Собчак поделилась снимком из прошлого
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