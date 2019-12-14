Забытые Ленноном в такси круглые очки ушли с молотка за 200 тысяч долларов

Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за баснословную сумму. В представительстве коллекционного дома Sotheby’s рассказали, что в свое время один из основателей знаменитой четверки получил эти очки для подготовки к фильму Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Позже этот аксессуар стал деталью узнаваемого образа артиста и композитора.

В 1968 году Леннон потерял очки во время поездки в такси. Водитель барабанщика Beatles Ринго Стара Алан Херринг заметил, что оправа после выхода Леннона из машины осталась лежать на заднем сидении поломанной – из нее выскочила одна линза. На вопрос о том, нужны ли ему теперь очки и стоит ли их починить, Леннон ответил отрицательно и подчеркнул – пара «глаз» нужна была ему исключительно для создания соответствующего имиджа.

Кто именно стал новым владельцем очков, неизвестно до сих пор. Однако оправа обошлась хозяину почти в 200 тысяч долларов, отмечается на официальном сайте.