Фанаты Макса Коржа угодили в серьезное ДТП на Урале

Автобус с фанатами популярного музыканта Макса Коржа перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Поклонники исполнителя возвращались с его выступления, которое состоялось в Перми. Авария случилась недалеко от поселка Бисерть в Свердловской области.

Как удалось установить, водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу. После этого транспортное средство вылетело с трассы. Известно, что автобус лег на левую сторону. Его протащило по земле более двадцати метров. Автобус остановился около деревьев.

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Благодаря тому, что автобус не врезался в другое транспортное средство, удалось избежать больших жертв. В то же время семь человек все-таки доставили в больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь. Оценивается их состояние здоровья.

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сам водитель в ДТП не пострадал. Ему 32 года. Водительский стаж составляет девять лет, сообщает «Комсомольская правда».