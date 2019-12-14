Боярский поделился кадром с Мироновым за год до смерти актера

В 1986 году две звезды вместе летали в Мексику на встречи чемпионата мира по футболу.

Актер Михаил Боярский в Instagram поделился редким архивным кадром. На снимке можно увидеть «главного мушкетера страны» в окружении своих друзей-актеров Андрея Миронова и Александра Иванова.

«1986 год. Поездка на чемпионат мира по футболу в Мексику с Андреем Мироновым и Александром Ивановым», — подписал снимок Михаил Боярский.

Отметим, что сборная СССР считалась одним из главных фаворитов чемпионата мира по футболу в 1986 году. Наша команда разгромила на групповом этапе венгров со счетом 6:0, поделила очки с Францией и выиграла канадцев. В 1/8 финала сборная потерпела обидное поражение в дополнительное время от бельгийцев со счетом 3:4.

Актер Андрей Миронов скончался в августе 1987 года в Риге. Актер потерял сознание прямо на сцене. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние в головной мозг. Как позже рассказывала его супруга Лариса Голубкина, актер страдал врожденной аневризмой. При этом заболевании противопоказаны длительные физические нагрузки. За несколько часов до трагедии на сцене театра актер играл в теннис и чувствовал себя прекрасно.