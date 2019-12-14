Возлюбленный Анны Седоковой объяснил, за какие качества ценит певицу

Баскетболист Янис Тимма, нынешний возлюбленный певицы Анны Седоковой, оставил в Instagram очень откровенный и пронзительный пост, который посвятил своей любимой девушке. «Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO», — заявил Янис Тимма.

Отметим, что известный спортсмен на момент романа с Седоковой был женат. В одной из бесед с журналистами он сказал, что расстался полгода назад со своей супругой. Когда об этом узнала его жена Сана, то была крайне удивлена. Она заявила, что полгода назад баскетболист начал ей изменять с Седоковой.

Добавим, что Анна Седокова – многодетная мать. У нее трое детей от разных мужчин. Не так давно девушку подозревали в четвертой беременности. Впрочем, сама певица сказала, что это неправда. Заводить совместных детей с баскетболистом она пока не планирует.

Кстати, предстоящий Новый год Седокова и Тимма встретят вместе. Певицу ждет до праздников и еще одно радостное событие. 16 декабря ей исполнится 37 лет.