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Манукян предложил снять российскую версию «Слуги народа» с Галкиным

По замыслу члена экспертного совета при Госдуме, действия картины будут развиваться в 2042 году.

Манукян предложил снять российскую версию «Слуги народа» с Галкиным
Манукян хочет снять Галкина в "Слуге народа"/http://globallookpress.com/

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян предложил снять российскую версию украинского сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. По замыслу Манукяна, действия картины уносят нас в 2042 год. В главной роли должен быть задействован шоумен и телеведущий Максим Галкин.

Как сказал Манукян, в один прекрасный день 2042 года Галкин слышит стук в дверь своего замка. Неожиданный гость с порога объявляет ему, что он стал президентом России. Кстати, в этот момент рядом с Галкиным, по задумке Манукяна, лежит в кровати его супруга, Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Она автоматически получает статус первой леди государства.

Манукян вспомнил, что Пугачева не так давно в интервью обронила фразу, что режиссер Никита Михалков хотел снять ее в одной из своих картин в образе «комичной старухи». Член экспертного совета считает, что Примадонну можно было бы искусственно состарить на 20 лет.

Любопытно, что по замыслу Манукяна в фильме также можно было задействовать поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и певца Николая Баскова. Кроме того, неплохо было бы заснять в ленте украинскую исполнительницу Верку Сердючку. Как думает Манукян, получилась бы отличная феерия, сообщает портал Dni.ru.

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Тэги:

Алла ПугачеваВадим МанукянМаксим ГалкинНикита МихалковНовости googleсериал "Слуга народа"
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Манукян предложил снять российскую версию «Слуги народа» с Галкиным
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