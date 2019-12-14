Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией

На страничке в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись. Из нее следует, что в 2015 году актриса посетила Иерусалим с паломнической миссией. Тогда она «молилась и подавала записочки». Сейчас сестры Горненского монастыря молятся за ее здоровье.

Также на страничке в группе поддержки перечислены люди, которые сегодня молятся за актрису. «Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка», — говорится в сообщении.

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Отметим, в конце августа стало известно, что у Анастасии Заворотнюк возникли проблемы со здоровьем. Сейчас она борется с тяжелым заболеванием. Родные неохотно делятся информацией о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Как утверждают СМИ, Заворотнюк восстанавливает здоровье в реабилитационном центре на Рублевке. За ней присматривают родные.