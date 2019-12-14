НОВОСТИ

Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией

Актриса заезжала на подворья одного из русских монастырей.

Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией
За здоровье Заворотнюк молятся даже в Израиле/http://globallookpress.com/

На страничке в группе поддержки Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись. Из нее следует, что в 2015 году актриса посетила Иерусалим с паломнической миссией. Тогда она «молилась и подавала записочки». Сейчас сестры Горненского монастыря молятся за ее здоровье.

Также на страничке в группе поддержки перечислены люди, которые сегодня молятся за актрису. «Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка», — говорится в сообщении.

Отметим, в конце августа стало известно, что у Анастасии Заворотнюк возникли проблемы со здоровьем. Сейчас она борется с тяжелым заболеванием. Родные неохотно делятся информацией о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Как утверждают СМИ, Заворотнюк восстанавливает здоровье в реабилитационном центре на Рублевке. За ней присматривают родные.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиИерусалимИзраиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заворотнюк в 2015 году ездила в Иерусалим с паломнической миссией
Интересно?
Поделись с друзьями: