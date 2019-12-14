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«Ну, вылетела «птичка»: Лещенко оправдался за мат на шоу Галкина

По словам певца, он был уверен, что супруг Аллы Пугачевой вырежет нецензурную брань из эфира.

«Ну, вылетела «птичка»: Лещенко оправдался за мат на шоу Галкина
Лещенко оправдался за мат на шоу Галкина/http://globallookpress.com/

Певец Лев Лещенко оправдался за мат на новом шоу Максима Галкина «Музыкалити». Напомним, что в какой-то момент во время беседы популярный музыкант позволил себе нецензурное слово.

Как сказал в свое оправдание Лев Лещенко, он был уверен, что Галкин вырежет это из эфира во время монтажа. При этом он заметил, что планировал попросить Галкина убрать мат из эфира, но забыл ему сказать.

«Ну, вылетела «птичка». Ну что же теперь делать? Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — сказал он.

Как добавил музыкант, YouTube — достаточно закрытая площадка. Это не общественное телевидение. По его словам, там появляется только «продвинутая публика». В то же время он отметил, что все знают эти нецензурные слова, так что ничего страшного нет. По его мнению, в театрах на некоторых постановках можно и не такое услышать. В качестве примера он привел «Современник» и спектакль «Анархия». Лещенко также сказал, что много работает с молодежью. У него есть продвинутые ученики. Он пытается вместе с ними работать и не стареть, сообщает nation-news.ru.

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Лев ЛещенкоМаксим ГалкинШоу "Музыкалити"
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«Ну, вылетела «птичка»: Лещенко оправдался за мат на шоу Галкина
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