«Жизнь диктует свои правила»: Роднина высказалась о приостановке карьеры Загитовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру является отображением новых правил в спорте.

«Жизнь диктует свои правила. Тренеры, спортсмены и их родители ведут себя в соответствии с ними», — сказала она.

Роднина считает, что всем болельщикам нужно пожелать удачи спортсменам. По ее словам, если кто-то запускает ребенка во взрослую жизнь, то необходимо нести ответственность за такие поступки. Все потому, что профессиональный спорт — очень тяжелое испытание.

Роднина с сожалением заметила, что в России результат спортсмена идет впереди морали и элементарной человечности. Раньше, как она считает, все было по-другому. Ее уже 50 лет благодарят болельщики за замечательные победы. Сейчас же фигуристок часто подвергают обструкции при первой неудаче. В качестве примера она привела серебряного призера игр в Пхенчхане Евгению Медведеву, которую после перехода к канадцу Брайану Орсеру заклевали фанаты, сообщает ТАСС.

Отметим, что Алина Загитова приняла для многих очень неожиданное решение. Она решила на время прекратить выступления на высшем уровне. Спортсменка неудачно выступила на последних стартах. Эксперты считают, что именно этим и вызвано такое решение. Тренер звезды Этери Тутберидзе считает, что Загитова обязательно вернется в большой спорт. Многие болельщики, в свою очередь, уверены, что свое слово в спорте фигуристка уже сказала. Вряд ли ей удастся на равных бороться с молодыми соперницами, у которых более сложные программы. Впрочем, в ближайшее время Загитова продолжит тренировки. Правда, на крупных турнирах ее увидеть не удастся.