Создатели «Игры престолов» выбрали себе новую «жертву»

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс выбрали себе следующий крупный проект, которому они посвятят много сил, времени и денег. Шоуранеры легендарного сериала займутся адаптацией графического романа «Лавкрафт», который посвящен необычной жизни крайне неординарного писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. За производство будет отвечать студия Warner Bros.

В данный момент остается вопрос, займут ли мужчины кресла режиссеров или же будут продюсерами, но точно известно, что над сценарием будут работать Мэтт Манфреди и Фил Хэй, авторы драмы «Время возмездия» с Николь Кидман.

О сюжете пока ничего не известно, зрителей явно ждет встреча с древними богами и монстрами, которых нельзя даже представить, а также иные измерения и много ужасов. Дата выхода проекта пока неизвестна.