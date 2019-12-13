«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре

Дима Билан с ужасом вспоминает сентябрьский скандал в Самаре. Напомним, местные жители обвинили артиста в том, что тот вышел на сцену в состоянии опьянения во время празднования Дня города. Тогда горожане требовали чуть ли не лишить Билана звания Народного артиста. Урегулировать конфликт с горожанами Диме удалось лишь повторным концертом и подаренной для города детской площадкой.

Ирине Шихман Билан пояснил, что виноват только в том, что злоупотребил алкоголем перед концертом.

«Во всем виновата нарезка. Потом я посмотрел целиком и понял – все очень даже ничего. Но я в тот момент чувствовал себя самым красивым и сексуальным», — заявил он.

Понимание совершенного пришло к Билану лишь на следующее утро по возвращении в Москву. Проснувшись утром, артист был шокирован огромным количеством негатива в его адрес. Исправить ситуацию ему помог юмор – только отшутившись, он мог позволить себе продолжить исполнять свои же песни.

«Я честен перед людьми. Не мог поступить иначе. Площадку я дарил, потому что понимал, что рискую своей репутацией. И потому что хотел», — подчеркнул он.