НОВОСТИ

«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре

Артист рассказал, что проснулся утром и был реально шокирован начавшейся травлей.

«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре
Певец Дима Билан. Фото: Инстаграм

Дима Билан с ужасом вспоминает сентябрьский скандал в Самаре. Напомним, местные жители обвинили артиста в том, что тот вышел на сцену в состоянии опьянения во время празднования Дня города. Тогда горожане требовали чуть ли не лишить Билана звания Народного артиста. Урегулировать конфликт с горожанами Диме удалось лишь повторным концертом и подаренной для города детской площадкой.

Ирине Шихман Билан пояснил, что виноват только в том, что злоупотребил алкоголем перед концертом.

«Во всем виновата нарезка. Потом я посмотрел целиком и понял – все очень даже ничего. Но я  в тот момент чувствовал себя самым красивым и сексуальным», — заявил он.

Понимание совершенного пришло к Билану лишь на следующее утро по возвращении в Москву. Проснувшись утром, артист был шокирован огромным количеством негатива в его адрес. Исправить ситуацию ему помог юмор – только отшутившись, он мог позволить себе продолжить исполнять свои же песни.

«Я честен перед людьми. Не мог поступить иначе. Площадку я дарил, потому что понимал, что рискую своей репутацией. И потому что хотел», — подчеркнул он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дима БиланДима Билан последние новостискандалы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Хотел сквозь землю провалиться»: Билан с ужасом вспоминает скандал в Самаре
Интересно?
Поделись с друзьями: