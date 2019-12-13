«Зачем она надела банный халат?»: Мелания Трамп в белом наряде стала объектом шуток

Первая леди США появилась в платье и накидке одного цвета на рождественском балу Конгресса.

12 декабря в Белом доме США прошел традиционный рождественский бал Конгресса, который открывали президент страны Дональд Трамп и его супруга Мелания. Первая леди Америки вышла в свет в белоснежном платье в пол, на которое набросила кейп того же цвета, украшенный кристаллами. Элегантный наряд миссис Трамп был создан ливанским брендом Reem Acra, но вызвал недоумение в соцсетях.

Накидка первой леди США привлекла больше всего внимания пользователей соцсетей, по сообщению издания Express. Юзеры спрашивают, зачем она надела банный халат на торжественное мероприятие, а также заявили, что даже в белом наряде Мелания не похожа на ангела.

Замечено, что миссис Трамп вообще любит эту нестандартную деталь гардероба. В модном арсенале первой леди Америки есть несколько кейпов разных цветов. Недавно Мелания надела кейп ярко-желтого цвета и платье цвета фуксии на прием лидеров стран НАТО, где встретилась в том числе с представителями британской королевской семьи.

К слову, во время приветственной речи Дональд Трамп поблагодарил свою супругу за прекрасную работу по украшению Белого дома к Рождеству.