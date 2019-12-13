Директор Софии Ротару объяснил, почему певица отказывается от концертов

Но уйти на покой у певицы не получается, ведь поклонники не желают отпускать ее на заслуженную пенсию.

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров наконец-то раскрыл тайну и объяснил, почему певица отказывается выступать и ее буквально нужно вытягивать на сцену.

В своем интервью изданию Газета.Ru мужчина рассказал, что всему виной… возраст исполнительницы. Просто время дает о себе знать и Ротару все сложнее создавать на сцене настоящее шоу, как это было ранее. Но уйти на покой не получается, ведь поклонники не желают отпускать певицу на заслуженную пенсию.

Лавров поинтересовался, неужели кто-то думает, что Алла Пугачева тоже хочет проводить двухчасовые концерты на сцене, в ее-то возрасте? Он также напомнил, что на российской сцене в принципе нет артистов преклонного возраста, которые выступали бы с гастрольными турами.

Именно по этой причине певица отказалась от тура из 14 концертов по Германии в 2021 году и именно поэтому Ротару отказалась выступать в России. Внутренняя политика страны в этом вопросе не имеет значения. София также отказалась от выступления в Казахстане, хотя ей предлагали более ста тысяч евро.