Елена Преснякова вспомнила, как сын не сдержал слез из-за разлада с Орбакайте

Мама музыканта не стала скрывать: она всегда с теплотой относилась к своим невесткам.

73-летняя Елена Преснякова в недавнем интервью высказалась о супружестве своего единственного сына. Артистка не стала скрывать, что всегда с теплотой относилась к своим невесткам.

Первой серьезной любовью Владимира Преснякова-младшего стала дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса. В этом союзе на свет появился их с Кристиной первенец — Никита. Старшему сыну музыканта уже исполнилось 28 лет. Внук Аллы Пугачевой после учебы в Штатах обосновался в Москве. Стал солистом группы Multiverse и женился на модели Алене Красновой.

По словам Елены, сын сильно переживал из-за разлада с Орбакайте. Мама артиста полагала, что Кристина рассталась с Владимиром из-за того, что сама начала активно работать — съемки, гастроли и интервью. Она часто отсутствовала дома. В то время, как отец Никиты хотел, чтобы его избранница чаще была с семьей. Супруга Преснякова-старшего до сих пор помнит тот день, когда сын заехал к ней в гости и не сдержал слез, делясь с мамой личными переживаниями.

«Отвернулся к окошку и расплакался! Сознался, что они расстаются», — приводит журнал «Антенна» слова Елены Пресняковой.

Несмотря на то, что Владимир и Кристина разошлись, мама музыканта не пыталась найти виновных в этой ситуации. Артистка призналась, что ко всем своим невесткам, как к бывшим, так и настоящей, она относится с любовью, как к родным дочерям.

После отношений с Орбакайте и брака с экс-возлюбленной по имени Елена, музыкант смог остепениться, женившись на выпускнице «Фабрики звезд» Наталье Подольской. Певица подарила своему избраннику сына — Артемия. В июле малышу исполнилось четыре года.