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Гомофобные шутки и взятка в колледж: опубликован список самых скандальных персон шоу-бизнеса

В рейтинг попали звезды кино, которые почему-то решили, что им все дозволено.

Гомофобные шутки и взятка в колледж: опубликован список самых скандальных персон шоу-бизнеса
Кевин Харт. Фото: ImagePressAgency/face to face

Пока все составляют списки лучших актеров, музыкантов и деятелей шоу-бизнеса уходящего года, издание USA Today пошло дальше и составило список самых скандальных персон 2019. В список попали 10 человек, которые хоть и добились успеха, но не всегда умеют правильно себя вести.

Начнем с актера Кевина Харта, которого назначили ведущим 91-й церемонии «Оскар», однако он отказался от этой роли, когда в интернете были обнаружены его гомофобные комментарии, которым было уже более десяти лет.

Актриса Фелисити Хаффман оказалась в списке из-за скандала со взяткой, которую попыталась дать, чтобы ее дочь приняли в колледж. Суд посчитал такой поступок мошенничеством и приговорил ее к 14 дням тюремного заключения.

Актер Джусси Смоллетт в начале года попал в больницу с переломом ребра и заявил, что на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления. Позже выяснилось, что никакого нападения не было, а вся история сфабрикована. В списке оказалась и бывшая звезда Disney, Белла Торн, которая добровольно выложила в интернет свои обнаженные фото.

 

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Гомофобные шутки и взятка в колледж: опубликован список самых скандальных персон шоу-бизнеса
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