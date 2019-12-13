«Детям не место в шоу-бизнесе»: Рейнольдс о желании дочери стать актрисой

Голливудский актер Райан Рейнольдс, известный миру как человек-Дэдпул, побывал на популярном американском шоу Джимми Фэллона и там рассказал, что его четырехлетняя дочь Джеймс заявила о мечте стать актрисой. Рейнольдс в свойственной ему шуточной манере отметил, что сначала девочке надо бы пойти в школу и вообще «детям не место в шоубизнесе».

43-летний актер известен, как заботливый отец троих дочерей, которых он воспитывает вместе со своей супругой 32-летней Блейк Лайвли. Звезды познакомились в 2011 году на съемочной площадке приключенческого фильма «Зеленый фонарь», а уже в 2012 поженились. Рейнольдса очень любят подписчики за великолепное чувство юмора, с которым он рассказывает о своей жизни в кругу четырех женщин.

«Сейчас для дочки каждый день как концерт – она поет песни, играет домашние пьесы, но быть ребенком-актером – это совсем другая нагрузка. Шоубизнес не годится для детей, лучше пусть она идет в школу», — заявил Райан ведущему в шоу.

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К слову, актер не раз упоминал, что наслаждается своей жизнью, хоть воспитание трех маленьких девочек и бывает сложной задачей: «Я действительно люблю своих детей, хотя знаю, что это не очень популярно говорить. Но бывает и тяжело, это же три девочки, они требуют много внимания! Похоже, это мой способ стереть с лица земли всех мужчин», — пошутил Рейнольдс и добавил, что «хотел бы 30 детей, если бы смог», пишет DailyMail.