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«Детям не место в шоу-бизнесе»: Рейнольдс о желании дочери стать актрисой

Герой «Дэдпула» воспитывает троих детей с женой Блейк Лайвли.

«Детям не место в шоу-бизнесе»: Рейнольдс о желании дочери стать актрисой
Актер Райан Рейнольдс. Фото: Globallookpress

Голливудский актер Райан Рейнольдс, известный миру как человек-Дэдпул, побывал на популярном американском шоу Джимми Фэллона и там рассказал, что его четырехлетняя дочь Джеймс заявила о мечте стать актрисой. Рейнольдс в свойственной ему шуточной манере отметил, что сначала девочке надо бы пойти в школу и вообще «детям не место в шоубизнесе».

Актер Райан Рейнольдс, кадр из фильма "Дэдпул"
Актер Райан Рейнольдс, кадр из фильма «Дэдпул»

43-летний актер известен, как заботливый отец троих дочерей, которых он воспитывает вместе со своей супругой 32-летней Блейк Лайвли. Звезды познакомились в 2011 году на съемочной площадке приключенческого фильма «Зеленый фонарь», а уже в 2012 поженились. Рейнольдса очень любят подписчики за великолепное чувство юмора, с которым он рассказывает о своей жизни в кругу четырех женщин.

Актер Райан Рейнольдс со своей женой Блейк Лайвли. Фото
Актер Райан Рейнольдс со своей женой Блейк Лайвли. Фото: Globallookpress

«Сейчас для дочки каждый день как концерт – она поет песни, играет домашние пьесы, но быть ребенком-актером – это совсем другая нагрузка. Шоубизнес не годится для детей, лучше пусть она идет в школу», — заявил Райан ведущему в шоу.

К слову, актер не раз упоминал, что наслаждается своей жизнью, хоть воспитание трех маленьких девочек и бывает сложной задачей: «Я действительно люблю своих детей, хотя знаю, что это не очень популярно говорить. Но бывает и тяжело, это же три девочки, они требуют много внимания! Похоже, это мой способ стереть с лица земли всех мужчин», — пошутил Рейнольдс и добавил, что «хотел бы 30 детей, если бы смог», пишет DailyMail.

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Тэги:

Блейк ЛайвлиГолливудДэдпулновости звёздРайан Рейнольдс
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«Детям не место в шоу-бизнесе»: Рейнольдс о желании дочери стать актрисой
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