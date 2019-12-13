Дельфины, косатки и пять Дедов Морозов: звезды оценили новогодний мюзикл в «Москвариуме»

Отечественные звезды кино посетили уникальный мюзикл на воде «Вокруг света за Новый год», который показывают в «Москвариуме» на ВДНХ. Это не имеющее аналогов в мире представление, в котором участвуют морские животные, акробаты, танцоры, певцы, музыканты, прыгуны в воду, синхронистки и фигуристы.

Дети и взрослые идут смотреть, в первую очередь, на дрессированных дельфинов, морских львов, моржей и косаток. А новогоднюю магию этому водному шоу дарят сразу пять волшебников: Дед Мороз, Санта-Клаус, японский Одзи-Сан, испанский Папа Ноэль и финский Йоулупукки.

На эту невероятную сказку вместе с семьями приехали Алексей Чадов, Ольга Кузьмина, Кирилл Плетнев, Нино Нинидзе, Юлия Михалкова, Роман Юнусов, Анна Старшенбаум и другие звезды. Для детей была оборудована контактная зона, где морских обитателей можно было потрогать. Гости смогли задать вопросы профессиональным ихтиологам, а после увидели, как Дед Мороз в гидрокостюме нырнул в аквариум с акулами, чтобы подарить рыбам огромную открытку.

«Я специально приехал в Москву ради дня рождения сына, — сказал актер Кирилл Плетнев, его младшенькому Саше исполнилось в этот день 4 года. — Здорово, что мы попали на шоу — сразу после праздничного обеда. Получился прекрасный подарок ко дню рождения сына. Очень зрелищное шоу, дети в восторге».

«Мне понравился именно комплекс всего: одновременно и воздушные гимнасты на полотнах выступают, тут же что-то происходит на воде, не успеваешь оглянуться, уже какие-то фонтаны, тут же дельфины. Бесконечный круговорот событий наверху, под водой, в зале — взаимодействие и интерактив», — поделилась впечатлениями актриса Ольга Кузьмина.

Добавим, что, по сюжету мюзикла, злодей Старый Год остановил вращение планеты, чтобы навсегда остаться на календаре. Добрые волшебники и обитатели моря при поддержке зрителей должны снова раскрутить Землю. Это, без сомнения, одно из лучших новогодних шоу Москвы.