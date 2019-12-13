«У нас любовь на расстоянии»: Савельева вспомнила о знакомстве со свекровью

35-летней Саша Савельевой удалось завоевать симпатию и любовь главных женщин в жизни своего возлюбленного — его взрослой дочери Анастасии и мамы Галины Семеновны. При этом экс-солистка группы «Фабрика» подметила, что падчерица поначалу отнеслась к ней настороженно. Однако убедившись в том, что мачеха испытывает к ее отцу искренние чувства, не стала препятствовать их союзу.

Сейчас певица считает 24-летнюю Настю своей близкой подругой. В октябре девушка вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Торжество состоялось в Израиле. Саша отложила все дела для того, чтобы побывать на свадьбе падчерицы вместе с Кириллом Сафоновым и маленьким сыном Леоном.

Мама Кирилла Сафонова до встречи с Сашей свою будущую невестку особо не воспринимала. Об этом Галина Семеновна рассказала певице в доверительной беседе уже после того, как Савельевой удалось покорить родительницу актера. Певица вспомнила, как познакомилась со свекровью, подметив, что ей удалось произвести на нее хорошее впечатление.

«У нас любовь на расстоянии. Сильная и крепкая… Стоило переступить порог ее дома, она меня обняла — и я мгновенно была принята в семью», — отметила певица, не став скрывать, что она гордится дружбой с мамой супруга.

В интервью журналу «Атмосфера» Саша подметила, что рядом с любящим мужем она ощущает тотальную защиту. Своего возлюбленного Савельева считает надежным другом и советчиком. По словам артистки, ее муж — талантливый режиссер и сценарист. Поэтому все свои новые клипы она доверит только ему. Помимо всего прочего, девушке нравится чувство юмора Кирилла, его шутки и необычный взгляд на многие житейские ситуации.