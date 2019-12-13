Мария Шарапова попросила ущипнуть ее после съемок с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Инстаграм фотографию, на которой сидит между двумя голливудскими звездами – Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. 32-летняя спортсменка приняла участие в съемках сериала «Утреннее шоу».

«Ущипните меня! Поистине сюрреалистический опыт съемок эпизода для «The morning show» с самыми добрыми женщинами, которых мне когда-нибудь доводилось сидеть рядом», — написала Мария Шарапова и пошутила, что после выхода этой фееричной серии ее, конечно же, пригласят на вручение премии «Золотой глобус».

Сериал «Утреннее шоу» вышел в эфир на платформе Apple TV+ 1 ноября 2019 года. Сюжет закручен вокруг телеведущих любимого зрителями шоу, одного из которых увольняют с канала за харассмент. Вторая ведущая, которую сыграла Дженнифер Энистон, остается без напарника. И к ней в пару приставляют журналистку, чью роль играет Риз Уизерспун. В одном из интервью Энистон признавалась, что работа в сериале стала для нее невероятно сложной и после некоторых сцен у актрисы даже возникало ощущение, что она сходит с ума.

В серии со своим участием Мария Шарапова, вероятно, сыграет саму себя.