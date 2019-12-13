Взмахнул катаной: Максим Фадеев выпустил новую песню «Лёд»

Если зима не добралась до вашего региона или началась, но вяло, на помощь пришел композитор Максим Фадеев. 13 декабря маэстро презентовал свою новую песню «Лёд», и она пробирает до косточек.

«Для меня эта композиция одновременно резкая и нежная, как взмах катаны. Надеюсь, вы тоже найдёте в ней что-то особенное», — написал автор в социальных сетях.

Вот такая получилась «любовная поэзия устами самурая». Эта песня говорит о том, что даже в 51 год со множеством наград и успешных проектов, композитор продолжает развиваться и исследует новые грани музыки.

Известно, что впервые «Лёд» был представлен поклонникам Фадеева на его сольном концерте в Crocus City Hall 27 ноября. Теперь же эта лирическая композиция доступна на всех музыкальных площадках.