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Взмахнул катаной: Максим Фадеев выпустил новую песню «Лёд»

Известный композитор написал очередной лирический хит.

Взмахнул катаной: Максим Фадеев выпустил новую песню «Лёд»
Максим Фадеев ударил «Льдом» по теплой зиме. Фото: globallookpress.com

Если зима не добралась до вашего региона или началась, но вяло, на помощь пришел композитор Максим Фадеев. 13 декабря маэстро презентовал свою новую песню «Лёд», и она пробирает до косточек.

«Для меня эта композиция одновременно резкая и нежная, как взмах катаны. Надеюсь, вы тоже найдёте в ней что-то особенное», — написал автор в социальных сетях.

Вот такая получилась «любовная поэзия устами самурая». Эта песня говорит о том, что даже в 51 год со множеством наград и успешных проектов, композитор продолжает развиваться и исследует новые грани музыки.

Известно, что впервые «Лёд» был представлен поклонникам Фадеева на его сольном концерте в Crocus City Hall 27 ноября. Теперь же эта лирическая композиция доступна на всех музыкальных площадках.

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Тэги:

Максим Фадеевновая песня
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Взмахнул катаной: Максим Фадеев выпустил новую песню «Лёд»
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