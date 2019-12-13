Звезда «Джуманджи» Джек Блэк решил завершить карьеру в кино

Любимец публики и мастер хороших комедий, американский актер Джек Блэк внезапно заявил, что в его ближайших планах завязать с киноиндустрией. По словам мужчины, он хочет больше времени уделять семье, а длительные съемки этому не очень-то способствуют. Недавно вышедший в прокат фильм «Джуманджи: новый уровень» скорее всего станет его последней работой, ведь Джеку все-таки уже 50 лет. Впрочем, актер заметил, что он еще вернется на съемочную площадку, но только если роль ему предложит сам Квентин Тарантино, который по слухам тоже планирует завершить карьеру в кино.

Джек Блэк снимался в фильмах «Школа рока», «Кинг-Конг», и «Джуманджи», а также актер озвучил главного героя из мультфильма «Кунг-фу Панда», о чем зрители из России вряд ли знают, ведь в нашей стране свой голос доброму мишке подарил Михаил Галустян.