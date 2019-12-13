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«Пацан сказал – пацан сделал»: Цискаридзе объяснил, почему завершил карьеру на сцене

По словам артиста, примерно на 18-й год на сцене порох в пороховницах стал заканчиваться.

«Пацан сказал – пацан сделал»: Цискаридзе объяснил, почему завершил карьеру на сцене
Цискаридзе из-за возраста завершил карьеру/http://globallookpress.com/

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему в 2013 году принял решение завершить карьеру на сцене.

«Когда нам вручали дипломы по окончании училища, то мой учитель Петр Пестов сказал: «Твое амплуа не подразумевает старости. Не делай глупости, не перетанцовывай. 21 год — самый большой срок. Не смей танцевать больше», — заметил Цискаридзе.

По его словам, примерно на 18-й сезон на сцене порох в пороховницах стал заканчиваться. «Я понял, что еще несколько лет на своих способностях протяну. Вот эта амплитуда данных она стала тихо умирать. Природа есть природа. Я сказал министру культуры, что уйду. Многие думали, что я шучу. Попросил найти мне работу, но со своими знаниями я отказался ехать на периферию», — заметил он.

В итоге 5 июня 2013 года он в последний раз вышел на сцену Большого театра. «После выступления сказал гримеру: «Все!» Пацан сказал – пацан сделал. Я сейчас иногда вспоминаю, что я артист. Редко, но выхожу на сцену», — добавил Николай Цискаридзе.

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Тэги:

Борис КорчевниковНиколай ЦискаридзеПрограмма "Судьба человека"
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«Пацан сказал – пацан сделал»: Цискаридзе объяснил, почему завершил карьеру на сцене
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