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«Даже неловко перед КВН»: Соловьев высказался о шутке Зеленского про газ

Телеведущий отметил, что все это напоминало дешевый водевиль.

«Даже неловко перед КВН»: Соловьев высказался о шутке Зеленского про газ
Соловьев ответил на шутку Зеленского про газ/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на шутку, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов. Напомним, комментируя возможность прямых поставок российского газа на Украину, Путин сказал: «А у нас в квартире газ. А у вас?» и напомнил Киеву о возможности приобретать российское топливо дешевле на 25 %. Спустя три дня украинский президент ответил в эфире одного из украинских телеканалов: «А у нас газопровод. И в этом баланс».

«Шутка хороша к обеду, как и ложка. А здесь человек три дня думал. Ясно, что это была заготовленная реприза. Ведущая должна была подать сигнал, Зеленский отреагировать. Все это напоминает дешевый водевиль. В Париже у Зеленского была откровенная неудача. Несмотря на все заверения, коммюнике было подписано с обязательством выполнить все Минские соглашения. Теперь идет активное отыгрывание на своей площадке. Все что хотел сказать Путину в лицо, но сильно испугался, поэтому три дня спустя сказал, но уже для своей аудитории. Даже неловко перед КВН. Я думаю, что такой ответ уважаемое кавээновское жюри не приняло бы», — заметил Соловьев.

Телеведущий отметил, что Путин пошутил только в первой части, вспоминая у кого в квартире газ. А во второй сделал совершенно нешуточное предложение о снижении цены для конечного украинского потребителя на 25 процентов. Но на эту тему Зеленский почему-то ничего не сказал.

«Он обещал понижение тарифов для населения. Вот Путин ему показывает, каким образом это можно сделать. Шутки шутками, но факты остаются. Столько лет расследовали преступление Шеремета, в котором поспешили обвинить Москву, а выяснилось, что это нацики», — заявил Владимир Соловьев.

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«Даже неловко перед КВН»: Соловьев высказался о шутке Зеленского про газ
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