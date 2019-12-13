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Чудо техники: Мона Лиза ожила в Лувре, благодаря виртуальной реальности

Со знаменитой флорентийской дворянкой можно пообщаться вне рамок портрета.

Чудо техники: Мона Лиза ожила в Лувре, благодаря виртуальной реальности
Считается, что в улыбке Моны Лизы да Винчи зашифровал некий секрет. Фото: Eldio Suzano/ZUMAPRESS.com

В парижском Лувре с октября работает особая выставка в честь 500-летия Леонардо да Винчи. Это крупнейший и самый дорогой показ в истории музея: собрано более 150 предметов и картин легендарного итальянского художника. А главную «вишенку на торте» мастера эпохи Возрождения — Мону Лизу — перевели в виртуальную реальность.

Надев специальные очки, посетители могут сесть лицом к лицу с той самой молодой женой Франческо дель Джокондо, над улыбкой которой так долго работал маэстро. При этом женщина будет не просто улыбаться гостю, но и помашет ему рукой, поговорит, покажется в полный рост.

«В первых вариантах разработчиков Мона Лиза была похожа на сегодняшнюю молодую леди. Я сказала: «Но девушка того возраста из богатой семьи, у которой уже было пять детей, не должна выглядеть так, как нынешние девушки». Мы долго спорили, но получили хороший результат», — цитирует одного из главных кураторов Лувра Доминик де Фон-Ре издание CGTN.

Создатели выставки отмечают, что да Винчи был гениальным изобретателем, поэтому ему бы точно понравились эксперименты с современными технологиями.

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виртуальные моделивыставкаЛеонардо да ВинчиМона ЛизаНовости googleновые технологииФранцияхудожник
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Чудо техники: Мона Лиза ожила в Лувре, благодаря виртуальной реальности
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