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«В загашнике бомбические вещи»: саунд-продюсер Губина раскрыл детали его возвращения на сцену

Как заметил Тарас Ващишин, сейчас полным ходом идет работа над материалом.

«В загашнике бомбические вещи»: саунд-продюсер Губина раскрыл детали его возвращения на сцену
Губин возвращается на сцену/http://globallookpress.com/

Саундпродюсер и композитор Тарас Ващишин раскрыл интересные детали возвращения на сцену певца Андрея Губина. «Сейчас идет работа над материалом. Конечно, репертуар у него поменялся, но талант остался тот же. Думаю, его песни затронут и новое поколение. Он повзрослел, уже не мальчик. Андрей — стильный, модный парень. Он будет меняться», — сказал аранжировщик.

Как добавил Тарас Ващишин, Андрею Губину было очень нелегко. В его творчестве были непростые периоды, которые, к счастью, остались позади.

«Его ждет огромная армия поклонников. Все уже сейчас понимают, что это будет огромный коммерческий успех. Треки на данный момент готовятся на уровне аранжировок. Андрей поет и ему радостно на душе, хотя еще пять месяцев назад не было никаких подвижек», — заметил саунд-продюсер.

В то же время он сказал, что пока рано думать о выступлениях и концертах. Сначала надо выпустить несколько удачных синглов. «Это часть медиа-раскрутки. Мы сейчас должны помочь Андрею. Он отмахивался от некоторых своих друзей, но со мной всегда был вместе. В загашнике бомбические вещи. Они не могут не понравиться», — заявил Тарас Ващишин.

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«В загашнике бомбические вещи»: саунд-продюсер Губина раскрыл детали его возвращения на сцену
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