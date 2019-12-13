«В загашнике бомбические вещи»: саунд-продюсер Губина раскрыл детали его возвращения на сцену

Саундпродюсер и композитор Тарас Ващишин раскрыл интересные детали возвращения на сцену певца Андрея Губина. «Сейчас идет работа над материалом. Конечно, репертуар у него поменялся, но талант остался тот же. Думаю, его песни затронут и новое поколение. Он повзрослел, уже не мальчик. Андрей — стильный, модный парень. Он будет меняться», — сказал аранжировщик.

Как добавил Тарас Ващишин, Андрею Губину было очень нелегко. В его творчестве были непростые периоды, которые, к счастью, остались позади.

больше по теме Андрей Губин пообещал в ближайшее время вернуться на сцену Музыкант готовится порадовать своих многочисленных поклонников и фанаток.

«Его ждет огромная армия поклонников. Все уже сейчас понимают, что это будет огромный коммерческий успех. Треки на данный момент готовятся на уровне аранжировок. Андрей поет и ему радостно на душе, хотя еще пять месяцев назад не было никаких подвижек», — заметил саунд-продюсер.

В то же время он сказал, что пока рано думать о выступлениях и концертах. Сначала надо выпустить несколько удачных синглов. «Это часть медиа-раскрутки. Мы сейчас должны помочь Андрею. Он отмахивался от некоторых своих друзей, но со мной всегда был вместе. В загашнике бомбические вещи. Они не могут не понравиться», — заявил Тарас Ващишин.