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Лещенко и Ротару перед Олимпиадой-1980 заработали для страны два миллиона рублей

По словам эстрадного исполнителя, они дали 28 совместных концертов на крупных стадионах.

Лещенко и Ротару перед Олимпиадой-1980 заработали для страны два миллиона рублей
Ротару и Лещенко принесли в бюджет СССР два миллиона рублей/http://globallookpress.com/

Музыкант Лев Лещенко заявил, что в 1980 году перед московской Олимпиадой они вместе с Софией Ротару принесли в бюджет Советского Союза огромные по тем временам деньги — два миллиона рублей. Звезды вместе путешествовали по стране и выступали на крупных советских стадионах. Каждое выступление проходило при полном аншлаге.

Как заметил исполнитель, всего они дали 28 концертов. К примеру, только в одном Харькове прошло четыре выступления. На каждом было по сорок тысяч человек. При этом Лещенко озвучил суммы, которые в те годы зарабатывали они вместе с Софией Ротару. За каждый концерт им платили по 27 рублей 50 копеек. Билеты на их выступления стоили по 2–3 рубля. Жители Советского Союза могли себе позволить такие деньги за концерт.

«Мне директор Росконцерта сказал тогда: «Лева, спасибо вам огромное. Мы подсчитали. Вы заработали два миллиона рублей». Это были гигантские деньги», — заявил Лев Лещенко.

Кстати, совсем скоро, 14 декабря, музыкант и его давняя подруга выступят на одной сцене 15-го юбилейного фестиваля «Легенды Ретро FM» в Москве, сообщает «АиФ».

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Лещенко и Ротару перед Олимпиадой-1980 заработали для страны два миллиона рублей
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