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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец заметил, что средние социальные пособия в 25 тысяч рублей по стране – вранье.

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Лещенко озвучил размер своей пенсии/http://globallookpress.com/

Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц. «Мне добавляют за звание народного артиста и как кавалеру четырех орденов «За заслуги перед Отечеством», — подчеркнул эстрадный исполнитель.

В то же время Лещенко отметил, что его супруга получает в месяц пенсию более чем в три раза меньше – всего восемь тысяч 62 рубля. Певец заметил, что все разговоры о средней пенсии в России в 25 тысяч рублей откровенное вранье. Такие пенсии, как он думает, только у избранных. К примеру, у силовиков.

Лещенко вспомнил, как пять лет во время прямой линии, где обсуждались проблемы людей, пострадавших от наводнения, он услышал чудовищные цифры. Женщина почтальон в одном из регионов получает пенсию в 5-7 тысяч рублей. При этом еще и умудряется воспитывать двоих детей.

Как сказал музыкант, в России нет никакой социальной программы помощи малообеспеченным слоям населения в отличие от СССР. Как подчеркнул Лещенко, необходим указ о повышении зарплат. Те чиновники, которые не будут его выполнять, должны лишаться своих должностей. В то же время музыкант сказал, что не считает себя политиком. Идти на выборы в Госдуму ему не интересно. Ему больше нравится заниматься творчеством, а не «спать на лавках» в Госдуме, сообщает «АиФ».

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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
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