«Никто не остался равнодушным»: страдающий болезнью Паркинсона Зайцев появился на публике

По словам 81-летнего модельера, ему в этот непростой период очень помогают друзья.

Модельер Вячеслав Зайцев, который уже несколько лет борется с тяжелым недугом, болезнью Паркинсона, впервые за долгое время вышел в свет. Он появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой. С супругой режиссера Никиты Михалкова он дружит уже полвека. Когда-то она работала у него моделью.

Сейчас всеми делами Дома моды Вячеслава Зайцева заведует его сын Егор. Не так давно прошла информация, что у детища модельера серьезные проблемы и долги. Дом моды могли вообще закрыть. Однако на помощь Вячеславу Зайцеву пришли многочисленные друзья. Была оказана в том числе и финансовая помощь. Учреждение продолжило работу. Финансовый крах сейчас не угрожает.

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«Все-все друзья помогают. Очень много. Никто не остался равнодушным», — заявил 81-летний модельер, которому сейчас из-за болезни даже тяжело разговаривать с окружающими.

Вячеслав Зайцев отметил, что Новый год будет отмечать со своей семьей в Каблуково. Дал совет модельер и молодым дизайнерам. Как он отметил, главное – это работать во имя красоты и создавать гармоничные модели, которые могли бы радовать и удивлять публику, сообщает «Комсомольская правда».