«Если пить – значит до проблемы»: Гузеева вспомнила свои запои

Как сказала телеведущая, было время, когда она довела себя до плачевного состояния.

Актриса и телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в эфире своей программы разоткровенничалась с гостьей студии. В программе подняли тему женского алкоголизма. В студии появилась девушка по имени Татьяна. Ей из-за пагубной привычки запретили общаться с детьми. Девушка пришла на передачу, чтобы поделиться своей болью.

Лариса Гузеева внимательно слушала гостью. Затем она заметила, что сама была одно время на дне. Как сказала актриса, она довела себя до плачевного состояния и какое-то время не принимала мер. Ее устраивал такой образ жизни.

Затем, как сказала Гузеева, наступил момент, когда она уже просто не могла даже подойти к зеркалу. Отражение было ей неприятно. При этом кого-то винить в том своем состоянии она не стала. Звезда считает, что сама себя до этого довела. «Если пить – значит до проблемы. Если жрать, то мне уже не помогало ничего», — заявила она.

Телеведущая отметила, что нашла в себе силы и стала бороться с алкоголизмом и лишним весом. По ее словам, она больше в ту жизнь никогда не вернется. Сейчас депрессия, к счастью, осталась позади.