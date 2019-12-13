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Сергей и Тата Бондарчук могли развестись из-за Нино Нинидзе

По некоторым данным, именно с этой актрисой изменил супруге сын Федора Бондарчука.

Сергей и Тата Бондарчук могли развестись из-за Нино Нинидзе
Нинидзе могла разрушить брать четы Бондарчуков/http://globallookpress.com/

Актриса Нино Нинидзе могла стать причиной того, что несколько дней назад развелись Сергей и Тата Бондарчуки. По некоторым данным, именно с этой актрисой изменил жене Сергей Бондарчук. Жена его не простила.

Отметим, что молодые люди расстались друзьями. Как известно, у них двое общих детей – семилетняя Маргарита и пятилетняя Вера. Девочки сейчас живут с мамой, но Сергей о них не забывает. Интересно, что пара не жила вместе уже с 2018 года. То есть возможная измена с Нино Нинидзе случилась, когда актриса еще не встречалась с Максимом Виторганом.

Любопытно, что в минувшем сентябре Сергей и Тата Бондарчуки вместе появились на публике. Тогда они пришли на школьную линейку к дочери. Многим казалось, что они смогут наладить общение, но чуда не случилось.

Добавим, что у Таты Бондарчук за годы совместной жизни с супругом сложились доверительные отношения со Светланой и Федором Бондарчуками. Внучки много времени проводят у бабушки и дедушки. Сама Тата Бондарчук считала всегда себя папиной дочкой. Она родилась в семье известного борца Михаила Мамиашвили, сообщает «СтарХит».

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Сергей и Тата Бондарчук могли развестись из-за Нино Нинидзе
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