Зеленский сожалеет, что «Слугу народа» не покажут на ТНТ в полном объеме

Как заметил президент Украины, его этот случай очень удивил.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» выразил свое сожаление, что российский канал ТНТ не покажет в полном объеме сериал «Слуга народа» с его участием.

Напомним, что на канале ТНТ показали три первые серии картины, а затем сняли ее с эфира. В дирекции объяснили это тем, что изначально сериал приобретался для показа на платной платформе. Бесплатный показ нескольких серий был ничем иным, как маркетинговым ходом.

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Как заметил президент Украины, это была одна из стратегий. Он пошутил, что у России есть ядерное оружие, а у его страны — «Слуга народа».

Также президент Украины выразил свое удивление тем фактом, что сериал вообще пробился в российский эфир. Дело в том, что с 2012 года все права «Студии 95» покупала шведская компания. Отметим, что сериал «Слуга народа» рассказывает о жизни простого школьного учителя истории, которому однажды улыбнулась удача и он стал президентом страны.

Добавим, что часть экспертов уверена – именно сериал помог Владимиру Зеленскому завоевать электорат. Возможно, после просмотра сериала многие украинцы поверили, что комику удастся на деле воплотить в жизнь идеи, которые стоят во главе угла в нашумевшей картине.