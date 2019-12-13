Зеленский сожалеет, что «Слугу народа» не покажут на ТНТ в полном объеме

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» выразил свое сожаление, что российский канал ТНТ не покажет в полном объеме сериал «Слуга народа» с его участием.
Напомним, что на канале ТНТ показали три первые серии картины, а затем сняли ее с эфира. В дирекции объяснили это тем, что изначально сериал приобретался для показа на платной платформе. Бесплатный показ нескольких серий был ничем иным, как маркетинговым ходом.
Как заметил президент Украины, это была одна из стратегий. Он пошутил, что у России есть ядерное оружие, а у его страны — «Слуга народа».
Также президент Украины выразил свое удивление тем фактом, что сериал вообще пробился в российский эфир. Дело в том, что с 2012 года все права «Студии 95» покупала шведская компания. Отметим, что сериал «Слуга народа» рассказывает о жизни простого школьного учителя истории, которому однажды улыбнулась удача и он стал президентом страны.
Добавим, что часть экспертов уверена – именно сериал помог Владимиру Зеленскому завоевать электорат. Возможно, после просмотра сериала многие украинцы поверили, что комику удастся на деле воплотить в жизнь идеи, которые стоят во главе угла в нашумевшей картине.