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Женя Малахова вспомнила, как оказалась в одном самолете с однофамильцем-телеведущим

Андрей Малахов сомневался, что это настоящая фамилия певицы и актрисы.

Женя Малахова вспомнила, как оказалась в одном самолете с однофамильцем-телеведущим
Женя Малахова вспомнила встречу с Андреем Малаховым/http://globallookpress.com/

Певица Женя Малахова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила забавный эпизод, связанный с гастролями. Однажды она оказалась в одном самолете с телеведущим Андреем Малаховым. Тот сомневался, что это настоящая фамилия певицы.

«Андрей сел рядом со мной в самолете. У меня в руках был квиток от билета. Я заметила, что он пытался разглядеть, настоящая ли у меня фамилия или все-таки псевдоним. В итоге я показала ему билет. «Я понял», — сказал он мне»,  — вспомнила забавный эпизод девушка.

Как отметила исполнительница, которая получила известность по выступлениям в группе Reflex, ей не раз помогала в жизни ее фамилия. «Меня сразу запоминали благодаря фамилии. Так что могу сказать: «Спасибо тебе большое, Андрей», — заметила она.

Высказалась звезда и о своих суевериях. Оказывается, она никогда не разрешает что-то пришивать перед выходом на сцену. Еще одна забавная примета – если во время репетиции или съемок упал из рук листочек с текстом, то она садится на него «пятой точкой» на удачу.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАндрей МалаховЖеня Малахова
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Женя Малахова вспомнила, как оказалась в одном самолете с однофамильцем-телеведущим
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