«Не смог остаться в стороне»: Плющенко ставит на лед особенных детей

Евгений Плющенко открывает группу по фигурному катанию «Солнышки», в ней будут заниматься подопечные Центра Эвелины Бледанс «Мы все разные» с синдромом Дауна. Спортсмен давно взаимодействует с благотворительными фондами и мечтает, что его проект когда-нибудь взрастит настоящих чемпионов.

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«Мы уже три года работаем с особенными детьми, только никто не обращал на это внимание. Через год построится моя личная школа и дети-аутисты, а также с синдромом Дауна будут заниматься на моем личном катке бесплатно. Наши тренеры и я уже прошли такую практику», — рассказал Евгений Teleprogramma.pro.

Спортсмен сотрудничает с благотворительными фондами «Детство» и «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Пока эти занятия имеют чисто развлекательный характер для детей, однако спортсмен не исключает, что их движение станет более масштабным и начинающие фигуристы дорастут до статуса паралимпийских чемпионов. «Может быть, скоро на какие-то соревнования ребятишек будем выставлять. Такие планы есть», — сказал Плющенко.

На вопрос, почему он стал бесплатно помогать особенным детям, спортсмен ответил сухо, по-мужски: «Не смог остаться в стороне».