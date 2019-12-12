Дженнифер Лопес заплакала от радости и посоветовала никогда не сдаваться

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram видео, растрогавшее тысячи человек. Джей Ло записала его прямо в спортзале. Стоя на беговой дорожке, героиня фильмов «Свадебный переполох» и «С меня хватит» сообщила подписчикам, что номинирована на престижную премию SAG Award Гильдии киноактеров за роль Рамоны в кинокартине «Стриптизерши».

«Быть признанной коллегами-актерами – так много для меня значит! Спасибо! Никогда не сдавайтесь!!!» – сказала Дженнифер, едва сдерживая слезы, и отметила, что чувствует себя такой счастливой, как будто уже победила.

2019 год явно стал очень успешным для 50-летней знаменитости. Джей Ло обручилась с возлюбленным бейсболистом Алексом Родригесом, провела успешный гастрольный тур, записала несколько новых треков, снялась в трех фильмах и получила несколько значимых премий.