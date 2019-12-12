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Мошенники увели с карточки гитариста «Машины времени» полсотни тысяч рублей

Неизвестные узнали реквизиты карточек Игоря Хомича и накупали вещей на американском сайте.

Мошенники увели с карточки гитариста «Машины времени» полсотни тысяч рублей
Группа «Машина времени», 2018 год. Фото: Википедия/Reactor691

Мошенники украли с карточки гитариста «Машины времени» полсотни тысяч рублей. Игорь Хомич поведал, что неизвестные разжились за его счет различными предметами на зарубежной интернет-площадке. В какой-то момент на мобильный телефон музыканта стали приходить электронные чеки на различные суммы. Первый из них содержал в себе сумму 18 долларов, более поздние — на десятки тысяч рублей. Всего неизвестные нанесли Хомичу ущерб в 50 тысяч рублей.

Гитарист рассказал, что всего взломщики совершили около 11 незаконных операций.

«Позвонил в банк. Мне сказали, что там еще несколько операций висят «на холде», — передает его слова РЕН ТВ.

Гитарист сразу же обратился в полицию с просьбой отыскать воров. Сейчас силовики пытаются отыскать «цифровой след» хакеров.

Напомним, Игорь Хомич является членом группы «Маши времени» 7 лет. В 2012 году гитарист вошел в состав коллектива вместо Евгения Маргулиса.

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Тэги:

банковская карточкаденьгиИгорь ХомичкражаМашина временимошенники
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Мошенники увели с карточки гитариста «Машины времени» полсотни тысяч рублей
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