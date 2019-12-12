«Банкиры пошли слабые»: Губерниев сделал непристойное предложение Тинькову

В новом выпуске YouТube-шоу Comment Out телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошел против правил шоу и выполнил одновременно и звонок звезде, и наказание — мужчину буквально ничто не испугало. Наказание было простым, но вряд ли приятным — телеведущему на лицо наклеили щетину из чужих волос с ног. В качестве альтернативы Дмитрию нужно было позвонить создателю «Тинькофф Банка», Олегу Тинькову, похвалить его за любовь к велоспорту и сообщить, что он с радостью побыл бы «между его булок».

Казалось бы, выбрать нужно что-то одно, но ненасытный Губерниев и Тинькову позвонил, который, дослушав монолог комментатора, просто бросил трубку, и бороду с чужих ног себе на лицо наклеил. Для чего был этот героизм, непонятно, ведь победила все равно его соперница, Александра Бортич.

«Банкиры пошли слабые» — так закончил свой перформанс спортивный комментатор.