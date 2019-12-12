«Была потрясена»: райская Доминикана шокировала Бадоеву местными устоями

Доминикана оказалась не так идеальна, как о ней принято думать. К такому выводу пришла ведущая «Жизнь других» Жанна Бадоева после посещения республики. Блогер рассказала, что изнанка республики буквально повергла ее в шок, ведь девушки здесь становятся матерями очень рано. К тому же, они абсолютно не стесняются этого и напрямую заявляют – детей они планируют вместе со своими партнерами и даже будущими бабушками. Бадоева призналась – сама она не может представить, что стала бы нянчить внуков в 28 лет.

Примечателен и тот факт, что несмотря на раннюю половую зрелость, местные девушки очень стесняются кудрявых волос. Самая прибыльная процедура у парикмахеров – выпрямление непослушных завитков.

«За гладкими прядями доминиканки каждую неделю приходят в парикмахерские, потому что если явиться на работу в естественных кудряшках, то запросто могут и отстранить», — отметила для Teleprogramma.pro Бадоева.

Не менее важной профессией наравне с парикмахером является бейсболист. Почти все мальчики мечтают стать перспективными спортсменами и активно работают в этом направлении. Однако реализоваться в этом направлении суждено лишь единицам.