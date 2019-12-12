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Фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом появилось в сети

Будущая герцогиня Сассекская стоит возле елки в блестящем мини-платье и держит под руку смуглого парня.

Фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом появилось в сети
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

В Инстаграм-аккаунте velvetcoke появился снимок Меган Маркл из 1997 года. 16-летняя девушка, одетая в мерцающее мини-платье с декольте, позирует возле наряженной елки, держа под руку высокого смуглого парня. Волосы будущей герцогини убраны в высокую прическу, а на лице сияет искренняя улыбка. В подписи авторы аккаунта пояснили, что на фото 16-летняя Меган со своим первым бойфрендом по имени Луис Сегура на рождественском балу в средней школе.

До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл вела личный аккаунт в Инстаграм, однако после родства с королевской семьей удалила страницу, чтобы предотвратить сплетни и спекуляции. Однако поклонники периодически находят старые снимки бывшей актрисы и публикуют их на радость фанатам.

Под постом уже 62 тысячи лайков и десятки комментариев, в которых одни пользователи восхищаются красотой и искренностью юной Меган, а другие наоборот считают, что девушка выглядит слишком взрослой для 16 лет. Нашлись и те, которые посочувствовали парню, который упустил будущую герцогиню.

Недавно мы писали, что Меган Маркл призналась в любви к собакам и призвала всех людей заботиться о бездомных животных.

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Тэги:

королевские новостиМеган МарклПринц Гарри
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Фото 16-летней Меган Маркл с бойфрендом появилось в сети
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