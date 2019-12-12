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Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Баз Лурман признался, что 20 лет мечтал экранизировать знаменитый роман Булгакова.

Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Режиссер Баз Лурман и актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Globallookpress

Режиссер «Мулен Руж» возьмется экранизировать булгаковский роман «Мастер и Маргарита». О том, что желание поработать с одним из самых знаменитых произведений классической литературы появилось и сохраняется около 20 лет, Баз Лурман рассказал зарубежным журналистам. Лурман отметил, что выпустить киноленту планирует через несколько лет – сейчас он занят работой над автобиографией Элвиса Пресли для Warner Brothers.

Режиссер Баз Лурман. Фото
Режиссер Баз Лурман. Фото: Globallookpress

Лурман подчеркнул для Deadline, что для него стало большой честью получить возможность.

«Я в восторге от того, что у меня, наконец, есть возможность сделать интерпретацию этой грандиозной книги», — цитируют слова режиссера корреспонденты.

Отмечается, что Лурман будет работать над фильмом в соавторстве с правообладателями Светланой Мигуновой-Дали и Грейс Ло. За экранизацию будет отвечать его продюсерская компания Baz & Co.

 

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Баз ЛурманМастер и МаргаритаМулен Ружэкранизация
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Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
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