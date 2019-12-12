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Лещенко шокировал зрителей в новой передаче Галкина

Пародист не сразу нашелся, что сказать, на произнесенное Львом Валерьяновичем слово.

Лещенко шокировал зрителей в новой передаче Галкина
Певец Лев Лещенко. Фото: КП/Веленгурин Владимир

77-летний Лев Лещенко шокировал аудиторию, сказав нецензурное слово во время съемок выпуска нового шоу Максима Галкина. Телеведущий пригласил народного артиста в качестве гостя на молодежную передачу «Музыкалити» на YouТube. В определенный момент ведущий с гостями начал обсуждать стиль молодых исполнителей и их стремление усиленно материться в текстах песен.

Расчувствовавшись, Лещенко экспертно заявил – девушки любят мат, потому что уверены, что это сексуально.

«Когда девушек спрашиваешь – тебе нравится это? И они отвечают – мне *** нравится это. Есть романтика, а есть противоположность этого стиля», — описал Лещенко свои ощущения.

Кадр из шоу «Музыкалити»
Кадр из шоу «Музыкалити»

Сам Галкин, судя по всему, был шокирован не меньше. Он признался, что удивлен сказанным Львом Валерьяновичем словом, поэтому не может подобрать слов, чтобы развить тему.

В комментариях пользователи Сети были также шокированы матом из уст Лещенко. Они заявили, что народный артист всегда выглядит настолько интеллигентно, что далеко не каждый мог предположить, что он знает такие слова. «Мировой мужик, как ни крути», — написал один из комментаторов.

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Лев ЛещенкоЛещенко матЛещенко новостиМаксим ГалкинМузыкалити
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Лещенко шокировал зрителей в новой передаче Галкина
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