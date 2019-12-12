«Ты беременна?!»: Саша Бортич случайно раскрыла свой секрет

В новом выпуске YouТube-шоу Comment Out в тяжелой борьбе за 300 метров новогодней гирлянды и шесть бутылок шампанского схлестнулись телеведущий Дмитрий Губерниев и актриса Александра Бортич. Все шло по плану, пока актрисе не предложили выбор: надеть на запястья электрошокеры и при каждом произнесенном слове «нет» получать удар током, или же написать певице Ладе Дэнс не самый приятный комментарий в Instagram, связанный с недавним жутким случаем с историком Соколовым.

Александра довольно долго думала, какое же из двух зол ей выбрать, но, в конце концов, сказала, что уж лучше напишет, так как шокеры точно не хочет. Ведущий шоу Владимир Маркони попытался отговорить девушку, а Бортич начала объяснять, почему ей нельзя получать удары электрошоком, но тут ведущий перебил ее выкриком:

«Ты беременна?!»

Саша ответила лишь улыбкой, но на поздравление со скорым пополнением ответила благодарностью, хотя после заявила, что просто стесняется снять пиджак, потому что у нее толстые руки. Судя по комментариям, в эту отговорку мало кто поверил.