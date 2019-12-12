Тима Белорусских запишет первый совместный трек

Артист не смог долго поддерживать интригу и рассказал, с кем же он споет дуэтом.

Певец Тима Белорусских заинтриговал своих подписчиков в Instagram, создав пост с анонсом записи своего первого совместного трека! Артист решил сохранить интригу и не рассказал, с кем же он споет дуэтом. Вместо этого он предложил своим подписчикам самим догадаться, а предположения выкладывать в комментариях.

Варианты были разнообразные, от Ольги Бузовой до Николая Баскова. Кто-то даже вспомнил про Тимати и Моргенштерна. На деле все оказалось куда проще, чем ожидали поклонники исполнителя. Певец не смог долго поддерживать интригу и раскрыл карты — первую свою совместную композицию он запишет с исполнительницей «просто Лерой» из своего же лейбла kaufman.

В соцсети исполнитель уже опубликовал фрагмент трека. «26 декабря выходит мой первый совместный трек и первый с просто Лероой. Это получилось очень по-настоящему, душевно, все как я и вы любите!» — написал Тима.