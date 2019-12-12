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В Шотландии умер актер из сериалов «На виду» и «Чужестранка»

14-летний Джек Бернс был найден мертвым в его доме.

В Шотландии умер актер из сериалов «На виду» и «Чужестранка»
Джек Бернс. Фото: ELITE ACADEMY OF DANCE- GREENOCKS ROYAL ACADEMY CLASSICAL BALLET SCHOOL/FACEBOOK

11 декабря издание Metro сообщило о внезапной смерти шотландского актера и танцора балета Джека Бернса. Ему было всего 14 лет. Мальчик успел сняться в сериалах «На виду» и «Чужестранка». По предварительным данным, подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке, городе на западе Шотландии, где он жил с братом и родителями. О причинах смерти пока ничего не известно, но сотрудники правоохранительных органов заявили, что не рассматривают эту смерть как подозрительную.

Джек обучался в балетной школе в Глазго, где показывал определенные успехи, его даже называли будущим Билли Элиотом. Свое прозвище он получил после выхода одноименной картины, по сюжету которой 11-летний мальчик, преодолевая преграды, становится звездой балета. Бернс снялся в телесериалах «На виду» и «Чужестранка».

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«На виду»Джек БернсНовости googleСериалсмерть
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В Шотландии умер актер из сериалов «На виду» и «Чужестранка»
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