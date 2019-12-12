В Шотландии умер актер из сериалов «На виду» и «Чужестранка»

11 декабря издание Metro сообщило о внезапной смерти шотландского актера и танцора балета Джека Бернса. Ему было всего 14 лет. Мальчик успел сняться в сериалах «На виду» и «Чужестранка». По предварительным данным, подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке, городе на западе Шотландии, где он жил с братом и родителями. О причинах смерти пока ничего не известно, но сотрудники правоохранительных органов заявили, что не рассматривают эту смерть как подозрительную.

Джек обучался в балетной школе в Глазго, где показывал определенные успехи, его даже называли будущим Билли Элиотом. Свое прозвище он получил после выхода одноименной картины, по сюжету которой 11-летний мальчик, преодолевая преграды, становится звездой балета. Бернс снялся в телесериалах «На виду» и «Чужестранка».