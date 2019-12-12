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Жуткий стыд: Галкин спросил у Лещенко, сколько у него было сексуальных партнеров за полгода

77-летний Лев Валерьянович стал гостем нового шоу комика на Youtube.

Жуткий стыд: Галкин спросил у Лещенко, сколько у него было сексуальных партнеров за полгода
Певец Лев Лещенко. Фото: КП/Фролов Михаил

Максим Галкин поставил Льва Лещенко в ступор вопросом о количестве сексуальных партнеров за полгода.

77-летний исполнитель примерил на себя новый формат передач и появился как гость в рамках нового проекта юмориста «Музыкалити». Перед тем, как спросить про сексуальных партнеров Лещенко, Галкин предупредил: YouТube предполагает наличие провокационных вопросов. Оба спикера – и Лещенко, и Кирилл Тимошенко («Пошлая Молли») кивнули, соглашаясь.

Певец Лев Лещенко и Ведущий шоу «Музыкалити» Максим Галкин. Кадр ютуб
Певец Лев Лещенко и Ведущий шоу «Музыкалити» Максим Галкин. Кадр ютуб

На вопрос о том, сколько сексуальных партнеров перебрал Тимошенко за полгода, 22-летний исполнитель ответил – трех. Когда же Галкин развернулся к Лещенко, в студии воцарилось молчание. После этого Лев Валерьянович поспешил исправить ситуацию.

«А я что? Я не помню себя в этом возрасте. Тогда я был в армии. А до армии один партнер был всего», — разоткровенничался он.

Примечательно, что ответ Лещенко понравился аудитории. В комментариях люди заявили, что Лев Валерьянович держался достойно и был достаточно откровенен. «Лещенко-огонь», — сошлись они во впечатлениях.

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Жуткий стыд: Галкин спросил у Лещенко, сколько у него было сексуальных партнеров за полгода
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